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15 Aralık 2023 Cuma 07:20:00 - Güncelleme:15 Aralık 2023 Cuma 07:20:00

Geleceğin aşçılarından topraksız tarım

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Gastronomi öğrencileri, mutfaklarında kullandıkları sebze, meyve ve baharatları restoranlarının terasında topraksız tarım yöntemiyle yetiştiriyor. Bahçeşehir Üniversitesi'nde yetiştirdikleri maruldan taze salatalar yapan öğrenciler, yemek yaparken aniden ihtiyaç duyulan baharatı ise terastaki bahçeye çıkıp dalından koparıyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Dilistan Shipman, gastronomi öğrencilerinin yaptığı topraksız tarımla ilgili detayları anlattı.

Topraksız tarımın, bitkilerin toprak yerine besin çözeltileri içinde yetiştirildiği yöntem olduğunu aktaran Shipman, bunların besin maddeleri, su ve oksijenle zenginleştirilmiş bir ortamda yetiştirildiğini söyledi.

Hızla artan nüfusla gıda gereksiniminin de artmasının ve tarım arazilerinin yetersizliğinin dünyada bu yöntemi yaygınlaştırdığına dikkati çeken Shipman, öğrencileri topraksız tarıma teşvik ettiklerini belirtti.

Doç. Dr. Shipman, gastronomi öğrencilerinin yetiştirdikleri ürünleri kullanmaları için bir restoran ve kafe açtıklarını anlatarak, "Aynı zamanda gastronomi öğrencilerimizin sektörle ilgili tecrübe edinmelerini amaçladık. Mekanlarımızda hep kendi ürünlerimizi kullanıyoruz. Örneğin, ketçap, mayonez, hardal, ekmek, tereyağı ve sandviç içinde kullandığımız kuru etleri kendimiz yapıyoruz. Mezun öğrencilerimiz restoranımızda şef olarak çalışıyor, okula devam eden öğrencilerimiz ise mutfakta çalışarak derste gördüklerini pratiğe dökme imkanı buluyor." dedi.

Etiketler : aşçı dilistan shipman topraksız tarım
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