Geleceğin adli bilimcileri Kütahya'da yetişecek
Kütahya'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılan 4 yıllık 'Adli Bilimler' bölümü, Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında ilk olma özelliği taşıyor.
Kütahya'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılan 4 yıllık 'Adli Bilimler' bölümü, Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında ilk olma özelliği taşıyor.
İlk yılda 40 öğrenciye eğitim verileceğini söyleyen Adli Bilimler Bölümü Başkanı Dr. Harun Şener, "Mezunlar iş sorunu yok. Adli vakalarla karşılaşılan tüm birimlerde adli bilimcilere ihtiyaç var" dedi.