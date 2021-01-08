Gece güvenlik, gündüz ressam

Gece vardiyasında çalıştığı işinden sabahları atölyesine gelen Arık, yağlı boya ve kara kalem resim yapıyor. Bugüne kadar 4 sergi açan Arık, “Liseyi bitirdikten sonra 1 ay güzel sanatlar kursuna gittim. Çalışmam gerektiği için kursu bırakmak zorunda kaldım. Kendimi geliştirdim. Resimlerle fotoğrafları bir araya getirerek, kendi tekniğimi ortaya çıkarttım” dedi.

Çalışarak kazandıklarını sanata yatırdığını belirten Arık, “Pandemi nedeniyle sergi açamıyoruz. Resimleri ve tablolarımızı satamıyoruz. Bu dönem yağlı boya maliyetini bile zor karşılıyoruz. Tablolarımızı sattıkça sanatı sürdürebiliriz. Ben çok zor kazanıyorum. Yaptığım tabloların çoğunu satamıyorum. Tablolarımı satmak istiyorum. Hayallerimden hiç vazgeçmedim. Hayallerimin peşinden gittim. Haklı olarak çabalarımın karşılığını görmek istiyorum" diye konuştu.