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Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya 1 yıl 15 gün hapis cezası
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05 Ocak 2023 Perşembe 12:35:00 - Güncelleme:05 Ocak 2023 Perşembe 12:35:00

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya 1 yıl 15 gün hapis cezası

Kaynak: AA

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Sosyal medya hesaplarından yaptığı öne sürülen paylaşımlar nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" gibi suçlardan hakkında dava açılan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya, 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi.

İzmir 34. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Belediye Başkanı Halil Arda ve taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Gülşen Gezici, mütalaaya kısmen katıldıklarını belirterek, "Suçların oluştuğu ortadadır. Birden fazla ihbar vardır. Sunulan ekran görüntüleri hem tarih hem yer içermektedir. Sanık bunları ikrar etmiştir. Tüm paylaşımlar yönünden cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasını tekrar edip, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

"Paylaşımları ben yapmadım"

Son savunmasını yapan Arda ise savcılık makamının mütalaasını kabul etmediğini söyledi. Üzerine atılı suçla ilişkilendirilmesinin mümkün olmadığını aktaran Arda, şunları kaydetti:

"Ahlaklı, namuslu insan olarak yetiştirildim. Kamucu bakış açısına sahip birisi olarak Gaziemir Belediyesini başarıyla yönetmekteyim. Piyasaya borcu kapatmış, işçilerinin maaşını günü gününe ödeyen bir başkanım. AK Parti grup başkanvekilinin siyasi husumetine kurban edilmekteyim. 4 yıl boyunca müfettişler belediyeden eksik olmadı. Yapılan tüm incelemeler sonunca takdirle karşılandım. Emniyetin siber birimi böyle bir şey olmadığını bildirdi. Adaletinize güveniyorum ve beraatimi talep ediyorum. Paylaşımları ben yapmadım. Zor döneme rağmen İzmir'in en iyi belediyesiyiz. Bu başarımız kıskanılacak durumda. Kadın personele küfür etmesi nedeniyle işten attığım kişilerin tanıklığıyla fotokopi kağıdıyla suçlanıyorum. Beratimi istiyorum."

Karar

Yargılama sonunda hakim, Arda'yı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299/1 maddesi gereği 1 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Suçu zincirleme şekilde işlediği kanaatine vardığını belirten hakim, cezayı TCK'nin 43/1 maddesi gereğince 1/4 oranında artırılarak Arda'ya 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Hakim, TCK'nin 62. maddesi gereğince, sanığın geçmişi, cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini" hafifletici sebep kabul edilerek cezayı 1/6 oranında indirdi ve Arda'ya, 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi.

TCK 53/1 hükmünde yer alan seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılmasını içeren hakları kullanmaktan da yoksun bırakılmasına da hükmeden hakim, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/5 maddesi gereğince "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına" ve 231/8 maddesi gereğince 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasını hükmetti.

Dava süreci

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesaplarından Gezi Parkı odaklı olayların yaşandığı 2013'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımların yapıldığı iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2020 yılında soruşturma başlatılmıştı.

Arda hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama", "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarını işlediği iddiasıyla dava açılmıştı.

Davanın ilk duruşmasında Halil Arda, suçlamaları kabul etmemiş, iftiraya uğradığını öne sürmüştü.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, Arda'nın "zincirleme suç" oluşacak şekilde "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu işlediği kanaatine vardığını belirterek, sanığın Türk Ceza Kanunu'nun 299/1-2 ve 43. maddeleri gereğince 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

İddia makamı, sanık hakkında seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılmasını içeren Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinin uygulanmasını da talep etmişti.

Etiketler : İzmir 34. Asliye Ceza Mahkemesi Cumhuriyet savcısı Türk Ceza Kanunu
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