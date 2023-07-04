Gaziantep'teki fabrika yangınına müdahale ediliyor
Kaynak: AA
aziantep'te sağlık ürünleri üreten bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan ve sağlık ürünleri üreten bir fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı.
Yangın sırasında tahliye edilen bazı işçiler, dumandan etkilenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye görevlilerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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