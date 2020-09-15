Gaziantep'te zehir tacirlerine operasyon! 2 gözaltı
Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik bir adrese Narkotik ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, "uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramada, çatıya gizlenmiş bir miktar uyuşturucu, bir uzun namlulu silah ve bu silaha ait 2 şarjör ile 43 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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