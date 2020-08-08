Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu uyuşturucu satıcılarına yönelik oeprasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 18 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 4 kilo 656 gram uyuşturucu, 9 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, bir hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
- Üniversitenin makam araçları, tasarruf için hizmet amaçlı tahsis edildi
- Oyunlarla Kovid-19'dan korunma yolları hakkında bilgi veriyor
- Yunan'ın geri ittiği sığınmacıları Türkiye kurtardı
- Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
- İstanbul Silivri'de denize girdikten sonra kaybolan 16 yaşındaki kız kayalık alanda baygın halde bulundu
- Sakarya'da iki ayrı silahlı saldırıda bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı