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03 Ağustos 2020 Pazartesi 09:44:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2020 Pazartesi 09:44:00

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

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Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 17 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 73 gram uyuşturucu, 9 uyuşturucu hap, ruhsatsız 8 tabanca ve 1 av tüfeği, 4 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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