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22 Temmuz 2022 Cuma 21:55:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2022 Cuma 21:55:00

Gaziantep'te şantaj çetesine operasyon: 4 tutuklama

Kaynak: AA

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Gaziantep'te tuzağa düşürdükleri kişilerin fotoğraflarını çekip şantaj ve tehditle para aldıkları iddiasıyla yakalanan 2'si kadın 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Gaziantep'te Jandarma Komutanlığı ekipleri, kişilerin fotoğraf ve görüntülerini çekip şantaj ve tehditle para aldıkları belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik çalışma başlattı.

Mağdurların ifadesine başvuran ekipler, eş zamanlı düzenledikleri operasyonla 2'si kadın 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramada 6 cep telefonu, 6 SIM kart, 6 banka dekontu ve 1250 lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeyle sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler : Gaziantep operasyon şantaj çetesi
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