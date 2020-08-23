Gaziantep'te otomobil takla attı: 6 yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir otomobilin devrilerek takla atması sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep’in İslahiye ilçesi Sulumağara Mahallesi Çevreyolunda meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hız yapan 27 ABN 314 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücüsü kontrollü geçiş yapması gereken yerde duramayıp yol çalışması için dökülen kum yığınına çarparak takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü İbrahim G. (46), araçta bulunan eşi Nezihe G., çocukları M.Baran G., Berfin G., A. Berat G., ve İbrahim G. yaralandı.

Yaralılar yol yapım çalışmasında görevli işçilerin haber verdiği 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Emniyetin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.