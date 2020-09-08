08 Eylül 2020 Salı 20:03:00 - Güncelleme:08 Eylül 2020 Salı 20:05:00
Gaziantep'te feci kaza: 4 ölü 7 yaralı var
Kaynak: AA
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Gaziantep'te 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Ayrıntılar geliyor
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