Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki ahşap masa ve sandalye üretimi yapılan bir fabrikanın elyaf deposundan duman çıktığını gören işçiler, durumu itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

AA