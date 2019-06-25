25 Haziran 2019 17:31 | Salı
Gaziantep'te fabrika yangını
Gaziantep'te masa sandalye üretimi yapılan bir fabrikanın elyaf deposunda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki ahşap masa ve sandalye üretimi yapılan bir fabrikanın elyaf deposundan duman çıktığını gören işçiler, durumu itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
AA
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