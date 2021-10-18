18 Ekim 2021 Pazartesi 20:57:00 - Güncelleme:18 Ekim 2021 Pazartesi 20:57:00
Gaziantep'te fabrika yangını
Kaynak: AA
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Gaziantep'te bir iplik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iplik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.