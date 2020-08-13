Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara koronavirüs yasağı!
Kaynak: AA
Türkiye'de son 24 saatte 1212 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 244 bin 392, can kaybı 5 bin 891 oldu. Gaziantep'te yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların düğünlere katılımı, semt pazarına gidiş ile toplu taşıma kullanım saatleri kısıtlandı.
Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, alınan yeni kararları duyurdu.
Covid-19'un en fazla büyükleri etkilediğini ifade eden Gül, şunları kaydetti:
"65 yaş üstü ulu çınarlarımızı hep birlikte koruyup dualarını almaya ihtiyacımız var. Gaziantep'te gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne ve babaannesi hariç 65 yaş üstü kişilerin düğüne gitmesi yasaklanmıştır. Toplu taşıma, bulaşma riskini artırdığından sabah 07.00-10.00 ile akşam 17.00 ve 20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları, akşam 18.00'den sonra sebze-meyve pazarlarına gitmeleri yasaklanmıştır."
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