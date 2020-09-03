Gaziantep'te 60 yaşında çobanlık yapan adam kayalıklarda ölü bulundu
Kaynak: İHA
Gaziantep İslahiye'de yaşanan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken olay ilçeye 25 kilometre mesafadeki kayalıklarda meydana geldi.
Olay, İslahiye ilçesine 25 kilometre mesafede bulunan Güngören Mahallesi Değirmendere mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, kırsal Güngören Mahallesi’nde ikamet eden R.G. (60), Değirmendere mevkisinde kendisine ait keçileri otlatırken dengesini kaybederek başını kayalıklara çarptı. Olayın ardından kendisinden uzun süre haber alınamayan ve akşam eve gelmeyen R.G.’yi arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların ardından R.G.’nin cesedi yakınları tarafından kayalıkların arasında bulundu. Cesedi bulan yakınları, jandarmayı arayarak durumu bildirdi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından R.G.’nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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