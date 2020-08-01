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01 Ağustos 2020 Cumartesi 19:26:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2020 Cumartesi 19:26:00

Gaziantep'te 115 ev koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

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Koronavirüs tedbirleri gereği Gaziantep'te 115 ev karantinaya alındı. 355 kişi karantina nedeniyle Kurban Bayramı'nı evlerinde geçiriyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 115 evde uygulanan karantina dolayısıyla 355 kişi Kurban Bayramı'nı evlerinde geçiriyor.

İslahiye ilçesinde son iki günde 6 mahalledeki 15 ev, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantina altına alındı.

İlçede çeşitli sebeplerle temaslı bulunduğu belirlenen 115 evde yaşayan 355 kişi bayramı evlerinde geçirecek.

Vatandaşların 14 gün karantinada kaldıkları süre boyunca ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.

Yetkililer, tedbir amaçlı hijyene, maske takılmasına ve sosyal mesafe kuralına uyulması uyarısında bulundu.

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