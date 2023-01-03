Gazetecilik için 60'ında yine sırada
Malatya'da yaşayan Abdullah Çakır gazetecilik hayali için üniversitede sıralara döndü.
Malatya'da yaşayan 60 yaşındaki emekli öğretmen Abdullah Çakır gazetecilik hayali için üniversitede sıralara döndü. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünü kazanan Çakır en büyük hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.
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