Gazetecilik için 60'ında yine sırada

Gazetecilik için 60'ında yine sırada

Malatya'da yaşayan 60 yaşındaki emekli öğretmen Abdullah Çakır gazetecilik hayali için üniversitede sıralara döndü. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünü kazanan Çakır en büyük hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.