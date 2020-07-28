Gayrettepe'de trafoda patlama sonrası yangın çıktı
Gayrettepe'de trafoda patlama sonrası yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Gayrettepe'de bir binanın girişindeki trafoda patlama sonrası yangın çıktı.
Olay Şişli Gayrettepe'de bulunan bir iş merkezinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Bir binanın girişinde bulunan trafoda patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.
Binadakiler tahliye edilirken yangında kısa sürede söndürüldü. Trafodaki patlamayla ilgili itfaiyenin çalışması sürüyor.
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