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14 Temmuz 2020 Salı 00:54:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2020 Salı 00:54:00

Galata Köprüsü'nde '15 Temmuz İstiklal Sergisi' açıldı

Kaynak: AA

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi yaşananları ve halkın direnişini yansıtan fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz İstiklal Sergisi", Galata Köprüsü'nde açıldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen serginin açılışına, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Serginin açılışında konuşan İstanbul Valisi Yerlikaya, 15 Temmuz'un Türk milletinin zaferinin 4. seneyi devriyesi olduğunu hatırlatarak, Türk milletine yapılan ihaneti unutmadıklarını ve hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.

Türk milletinin iradesine sahip çıkmasını da unutmadıklarını dile getiren Yerlikaya, kahraman ordunun ve güvenlik güçlerinin vatandaşla el ele bu hain darbe girişimini bastırdığını anlattı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 100 yıl önce İstanbul'un ve vatanın işgalinin Tophane'den başladığını, İstiklal Caddesi'nde yabancı devletlerin ve işgal kuvvetlerinin bayraklarının olduğunu anlatarak, Türk milletinin bayrağının esir alınmasına müsaade etmediğini kaydetti.

Yıldız, Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi Galata Köprüsü rıhtımında başlattığını hatırlatarak, bu ruhun Malazgirt'ten İstanbul'un fethine uzanan ruh olduğunu vurguladı.

Malazgirt'teki, İstanbul'un fethindeki ve Çanakkale Savaşı'ndaki ruhla 15 Temmuz'da darbecilere direnenlerin aynı ruhu paylaştığını anlatan Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz akşamında yine bayrağımız indirilmek ve vatanımız işgal edilmek istendiğinde 'Bu vatan ve bayrak bizim.' diyenler, 'Biz milletiz.' diyenler bayrağına, ezanına ve vatanına sahip çıktı. Galata Köprüsü'nde ilk defa bir açık hava fotoğraf sergisi yapılıyor. Fotoğrafların her biri aslında bu milletin hikayesini, direniş ve diriliş mücadelesinin ruhunu yansıtıyor."

Darbe gecesi yaşananlar ve halkın kahramanca direnişinin yansıtıldığı fotoğrafların yer aldığı sergi, temmuz ayı boyunca görülebilecek.

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