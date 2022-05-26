Furkan Kaya: Metaverse hayatımızı nasıl etkileyecek?

Metaverse kelimesinin 'evrenin ötesi' anlamına geldiğini belirten Koru Medya Kurucu Ortağı Furkan Kaya, bu yeni teknolojinin sanal dünya ile fiziksel dünyayı bir araya getirerek yeni bir yaşamın kapılarını aralayacağını söyledi: "Aslında Metaverse'ün geleceği hakkında yorum yapmak, öngörüde bulunmaktan ve hayal kurmaktan öteye geçemez. Çünkü bu teknolojinin henüz çok başındayız. 80'li, 90'lı yıllarda da internetin bugünkü haline dönüşeceğini kimse tahmin edemezdi. Günümüzde bankacılık işlemlerinden eğitime ve alışverişe kadar her ihtiyacımızı internet üzerinden karşılayabiliyoruz. Bugüne dek elde ettiğimiz bu tecrübeyle; Metaverse'ün de yakın gelecekte çok farklı yaşamlar sürmemizi sağlayacağını söyleyebiliriz."

"Biz evde otururken avatarımız toplantı yapacak."

Metaverse'ün hem artırılmış gerçeklik, hem sanal gerçeklik hem de gerçek gerçekliği bir arada sunacağını ifade eden Furkan Kaya, hayatlarımıza yansıyacak değişimlere dair öngörülerini şöyle sıraladı: "Pandemi döneminde home office çalışma biçimiyle, uzaktan eğitim ve toplantı imkanıyla tanıştık. Ben Metaverse ile birlikte bunların aynı anda hem yüz yüze hem de online olarak gerçekleştirilebileceğini düşünüyorum. Şöyle ki; sanal gerçeklik gözlükleri ya da henüz icat edilmemiş bazı cihazları kullanarak oturduğumuz yerden 'avatarlarımız' aracılığıyla okula, işe ya da istediğimiz başka yerlere gidebileceğiz. Sanal bir masada diğer katılımcılarla göz teması kurarak toplantı yapabileceğiz. Ne kıyafet ne de yol derdimiz olacak. Alışveriş yaparken beğendiğimiz kıyafeti avatarımızın üzerinde deneyeceğiz ya da evimize mobilya seçerken, ürünün odamızda nasıl duracağını önce görüp sonra alacağız. Belki beğendiğimiz otomobille test sürüşü bile yapabiliriz."

"ya Fiziksel sınır yok, hayaller uçsuz bucaksız."

Gerçek hayatımızda yaptığımız birçok eylemi Metaverse üzerinde de gerçekleştirebileceğimize inandığını anlatan Furkan Kaya, "Metaverse evreninin fiziksel sınırları olmadığından, hayal ettiğimizin çok daha ötesine şeyler yapabileceğiz" diye konuştu. Hali hazırda bazı Metaverse uygulamalarına bilgisayarlar, telefonlar ve sanal gerçeklik cihazları aracılığıyla ulaşabildiğini belirten Kaya, "Yine de her şey henüz çok ilkel, çünkü başlangıç seviyesinde. Eminim zaman içinde çip benzeri cihazlar vasıtasıyla da Metaverse evrenine giriş yapabileceğiz" dedi.