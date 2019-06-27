FSM köprüsü kapalı mı? FSM köprüsü ne zaman açılacak? soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki (FSM) çalışma sebebi ile bazı şeritler trafiğe kapatıldı. Köprüdeki bu çalışma trafikte yoğunluğa sebep olurken, İstanbulluların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yönelmesi sonucu burada da zaman zaman trafik oluştu. Trafikte kalan binlerce vatandaş FSM köprüsündeki çalışmaların ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladılar. FSM köprüsündeki çalışmalar hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

FSM KÖPRÜSÜ KAPALI MI?

Çalışma kapsamında, FSM Köprüsü'nde bazı şeritler trafiğe kapatıldı. FSM Köprüsü'nün Avrupa-Asya istikametindeki (Güney platform) 4 şerit ulaşıma kapatılarak, trafik akışı kuzey platformdan ikişer şeritten gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

FSM KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK?

52 gün sürecek bakım onarım çalışmalarının 17 Ağustos tarihinde tamamlanması planlanıyor. Çalışmalara ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle, “Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 27 Haziran-17 Ağustos arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM'de kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Bazı şeritler trafiğe kapatılacak. Sürücülerimizden anlayış bekliyor, alternatif yolların kullanılmasını istirham ediyoruz" denildi.