DERİNLİĞİ 50 METREDEN FAZLA

Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyü Aksakal mezrasındaki Turnalar Gölü'ndeki birbirinden bağımsız yüzen adalar rüzgarın etkisiyle hareket ederek yer değiştiriyor. Derinliği 50 metrenin üzerindeki adalar, 2005'te 'tabiat anıtı' ilan edilip, korumaya alındı. Kentin sembolleri arasında yer alan yüzen adaları 2022'nin ilk 7 ayında yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etti.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Bu adalar çok zor oluşuyorlar. Bununla birlikte yapılan insan müdahaleleriyle çok çabuk bozulabilirler. Bu yüzden bizim böyle hassas sistemleri korumamız lazım" diyor.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRİYORLAR

Adaların üzerine çıkmak yasak olmasına rağmen, ziyaretçiler kurallara uymuyor. Para kazanmak isteyen köylüler, ellerindeki uzun sopalarla adaları iterek hareket ettiriyor, o sırada da video ve fotoğraflar çekiliyor. Prof. Dr. Ahmet Kılıç, yüzen adaların onlarca yılda oluşan hareketli sistemler olduğunu ifade ederek, "Kurallara uyulmadığı sürece bunları çok kısa sürede kaybederiz" dedi.