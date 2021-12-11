Fotoğraf çekerken 'ölümsüzlük mantarı' buldu

Bartın'ın Ulus ilçesinde emekli fotoğrafçı İsmail Yılmaz (61) ormanda gezerken 'ölümsüzlük mantarı' adı verilen doğada nadir görünen Reishi mantarı buldu. Yılmaz, 3 mantar bulduğunu ve aramaya devam edeceğini belirterek, "Ormanda gezerken bir mantar gördüm, ilk kez böyle bir mantarla karşılaştım. Mantarın fotoğrafını Bartın Üniversitesi'ndeki hocalara attım. 'Ölümsüzlük mantarı' dediler" dedi.