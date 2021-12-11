Fotoğraf çekerken 'ölümsüzlük mantarı' buldu
Bartın'da Ulus emekli fotoğrafçı İsmail Yılmaz, 'ölümsüzlük mantarı' adı verilen nadir görünen Reishi mantarı buldu.
Bartın'ın Ulus ilçesinde emekli fotoğrafçı İsmail Yılmaz (61) ormanda gezerken 'ölümsüzlük mantarı' adı verilen doğada nadir görünen Reishi mantarı buldu. Yılmaz, 3 mantar bulduğunu ve aramaya devam edeceğini belirterek, "Ormanda gezerken bir mantar gördüm, ilk kez böyle bir mantarla karşılaştım. Mantarın fotoğrafını Bartın Üniversitesi'ndeki hocalara attım. 'Ölümsüzlük mantarı' dediler" dedi.