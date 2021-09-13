Formülü ninesinden aldı! 40 çeşit sirke yapıyor

Pandemi döneminde açtığı sosyal medya hesabı üzerinden satış yapan İldeniz, Türkiye başta olmak üzere Avrupa ülkelerine sirke gönderiyor. Yapımı meşakkatli sirkeler 55 ile 130 lira arasında alıcı buluyor.

Babaannesinin yaptığı sirkeyi kullandıkları için hasta olmadıklarını anlatan İldeniz şunları söyledi: "Aklıma gelebilecek her şeyden sirke yapmaya başladım. Rahmetli babaannem bana öğretti. Dağda, taşta gezdiği zaman beni de götürürdü, her bitkiyi bana öğretirdi. 30-40 çeşit sayabilirim. Meyve sirkesini saymıyorum çünkü hemen hemen herkes yapıyor. Önemli olan bitki sirkesi. Babaannemden öğrendiğim geleneksel tantur usülü yapıyorum. Pandemiden dolayı ben de sosyal medya sayfası kurdum. Sayfa üzerinden bütün Avrupa ülkelerine kargoyla gönderiyorum. Oradaki gurbetçiler izne geldiğinde hepsi benden alıyor. Kanada'dan aradılar, 'Gönderiyor musunuz?' dediler. 'Evet' dedim. Türkiye'nin hemen hemen bütün illerine gönderiyorum ve çok beğeniyorlar. Sirke aslında yeni doğurduğunuz bir bebek gibi. Aşamaları çok. Doğal yapmak istiyorsanız dağlardaki meyvelerden faydalanmak zorundasınız. Yıllarca eşimden harçlık istiyordum. Şimdi kendi harçlığım oluyor ve torunumun bisikletini ben alacağım. Bu da güzel bir mutluluk."

İldeniz'in yaptığı sirkelerden bazıları şöyle: "Karahindiba, armut, erik, kayısı, şeftali, ayva, palamut alıç çiçeği, alıç, altın otu, kuşburnu, melisa, kekik, ada çayı, gül, elma, zeytin yaprağı, böğürtlen, dut yaprağı, yeşil çay, incir, nar, damar otu, deve dikeni tohumu, hibiskus, kuru dut, reyhan, nane, sarımsak, soğan, ısırgan tohumu, ceviz."