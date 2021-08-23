Formulaz'da 57 tahta araç yarış pistine çıktı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde "12. Geleneksel Formulaz Tahta Araba Şenliği" düzenlendi. Şenlik, kadınlar ve erkekler olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi. Kadınlarda 6, erkeklerde ise 51 kişinin yarıştığı organizasyonda, ilk olarak tahta arabaların görevlilerce yarışa uygun olup olmadıkları kontrol

edildi.

Yarışlar, 5'er kişiden oluşan gruplar halinde 1600 metrelik parkurda gerçekleştirildi. Yarışların startı, kırbaç şeklindeki kalın ipin yere vurulduğunda patlama sesi çıkarmasıyla bilinen geleneksel yöntem Xaşattule ile verildi.

Sürücülerin zaman zaman tehlikeli anlar yaşadığı yarışlarda, bazı tahta arabaların tekerleği kırıldı, bazıları ise devrildi.

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Lastik ayakkabı ve kıl çorap giydiği gözlenen yarışmacılar, olası kazalara karşı kask, kolluk ve dizlik taktı. Dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödüller verildi.