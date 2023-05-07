VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TFF, kuruluşunun 100. yılı nedeniyle yeni şampiyonluk kupaları tasarladı
Bakan Çavuşoğlu: Kararı millet verir
Trabzon'da hafif raylı sistemin uygulama projelerine başlandı
"Cumhur İttifakı'nın mitingleri dünyaya bir cevap"
Arap Birliği "Esed rejiminin Birliğe dönüşü konusunda" anlaştı
Bakan Soylu: Bu geleceğin seçimidir
07 Mayıs 2023 Pazar 16:30:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2023 Pazar 16:30:00

Flamingo şenliği

ABONE OL

Burdur'da kuraklıkla boğuşan ve göçmen kuşların her yıl bahar aylarında konakladıkları Yarışlı Gölü'ne bu sene de uğrayan flamingolar renkli görüntüler oluşturdu.

Burdur'da kuraklıkla boğuşan ve göçmen kuşların her yıl bahar aylarında konakladıkları Yarışlı Gölü'ne bu sene de uğrayan flamingolar renkli görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 3 bin flamingonun oluşturduğu muhteşem görüntü, drone ile görüntülendi. Yeşilova ilçesinde bulunan, kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelen bin 463 hektar büyüklüğündeki Yarışlı Gölü, bahar aylarının gelişiyle göçmen kuşları ağırlıyor. Her yıl başta flamingo olmak üzere birçok göçmen kuşu ağırlayan göle bu sene de misafirleri akın etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabında paylaşılan videoda flamingoların Yarışlı Gölü'ne geldiği görüntülendi. Yaklaşık 3 bin kadar flamingonun bulunduğu gölde, etrafı çevreleyen dağlar ile kuşların göldeki yansımaları eşsiz bir manzara sundu.

Yarışlı Gölü, flamingoların yanı sıra kılıçgaga, uzunbacak, kumkuşu, döğüşkenkuş gibi birçok kuşa da ev sahipliği yapıyor.

Etiketler : burdur filamingo göçmen kuş
"Güzellik pozitif enerjili olmaktır"

"Güzellik pozitif enerjili olmaktır"
Kuruluş Osman'dan BBCS'ye transfer

Kuruluş Osman'dan BBCS'ye transfer
Sefo: Sevgili olmayı beceremiyorum

Sefo: Sevgili olmayı beceremiyorum
Tenis kortunda defile

Tenis kortunda defile
Leclerc'e İstanbul daveti

Leclerc'e İstanbul daveti
Sosyal medyadaki yazıları kitap oldu

Sosyal medyadaki yazıları kitap oldu
Müziğe döndü

Müziğe döndü
20 milyonluk reyting önlemi

20 milyonluk reyting önlemi
Meslektaşlarına meydan okudu

Meslektaşlarına meydan okudu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX