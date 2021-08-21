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21 Ağustos 2021 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2021 Cumartesi 16:00:00

Flamingo fotoğrafı için toplandılar

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Van Gölü'nün açık alanlarında konaklamaya başlayan flamingolar, amatör doğa fotoğrafçılarının ilgi odağı oldu.

Van Gölü havzasında yaşanan kuraklık yüzünden her yıl konakladıkları sazlık alanı bu yıl değiştirerek, yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Van Gölü'nün açık alanlarında konaklamaya başlayan flamingolar, amatör doğa fotoğrafçılarının ilgi odağı oldu. Göldeki çekilme nedeniyle flamingoların konakladıkları alana daha fazla yaklaşabilen fotoğrafçılar, istedikleri kareleri yakın mesafeden de çekebildi.

Etiketler : van gölü havza sazlık flamingo yaşam haberleri
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