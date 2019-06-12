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12 Haziran 2019 08:00 | Çarşamba

Fırtına Vadisi'nde ucube temizliği

Rize’deki Fırtına Vadisi üzerine inşa edilen 21 kaçak yapının yıkımına başlandı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, bina sahipleriyle jandarma ekipleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın İmar Barışı uygulamasını fırsat bilen çok sayıda kişinin, Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından korunması gereken 200 ekolojik sahadan biri ilan edilen Rize’deki Fırtına Vadisi’nde, dere yatağı üzerine kaçak yapı inşa ettiği ortaya çıkmıştı. Bu nedenle tespit edilen 21 kaçak yapı için geçtiğimiz ay yıkım kararı alınmıştı. 

ERKENDEN BAŞLANDI 

Yapı sahiplerine tebligat gitmediği için 20 Mayıs’ta bir süreliğine ertelenen yıkım işlemleri, dün tekrar başladı. Sabah erken saatlerde harekete geçen ekipler, polis, jandarma ve iş makineleriyle vadiye gitti. Jandarma ekipleri, ilk olarak dere kenarındaki 3 katlı binanın yıkımı için tedbir aldı. Yolun bir süreliğine trafiğe kapatılmasının ardından iş makinesiyle yıkım işlemine başlandı. Günün ilerleyen saatlerinde sırasıyla diğer yapılar da yıkıldı. 

AY SONUNA KADAR SÜRECEK 

Bu arada durumu öğrenerek bölgeye giden vatandaşların alana yaklaşmasına izin verilmedi. Jandarma ve polis ekipleri, vatandaşları çevreden uzaklaştırdı. Yıkıma karşı çıkan yapı sahipleriyle güvenlik güçleri arasında zaman zaman tartışma yaşandı. Bazı vatandaşlar, yıkım öncesi izin alarak, binaların içerisindeki eşyalarını boşalttı. Fırtına Vadisi’ndeki temizliğin haziran ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. 

Bina sahiplerinin alana yaklaşmasına izin verilmedi.

Trabzon'un Araklı ilçesinde ormanlık alana inşa edilen 8 katlı kaçak bina, büyük tepki çekti. 

YIKILDIKÇA YENİSİ YAPILIYOR

Karadeniz Bölgesi'nde yaz aylarıyla birlikte yaylalara çıkanlar, milli park, doğal sit ve mera alanlarına tüm koruma tedbirlerine rağmen kaçak yapılar inşa etmeyi sürdürüyor. Çarpık yapılaşmanın dikkat çeken son örneği, Trabzon'un Araklı ilçesinde ormanlık alana inşa edilen 8 katlı kaçak tuğla bina oldu. Yemyeşil ağaçlar arasında görüntü kirliliği oluşturan bina büyük tepki çekerken, görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kaçak yapılar için yoğun denetim gerçekleştirdiklerini ve tespit edilenler için yıkım kararı aldıklarını açıkladı.

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