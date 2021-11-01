İranlı sanatçı Ahad Saadi, annesinin evlilikle ilgili gelen baskıları üzerine yıllar önce hayallerindeki kadını resmederek, "Ben böyle birini istiyorum" demişti. Annesinin "Allah buna can versin, senin olsun" duası ardından portreye imzasını atan Saadi, 2009'da İstanbul'a yerleşmeden önce İran'da son bir sergi açtı ve bu eserine de yer verdi.

MUTLU SONLA BİTTİ



Kendisi gibi sanatçı olan Parisa Karamnezhad da sergiye katıldı. Portreye olan benzerliğiyle dikkat çeken Parisa, başta Saadi olmak üzere salondaki birçok kişiyi şaşkına çevirdi. İlk görüşte âşık olan ve heyecanını gizleyemeyen Saadi, uzun süren uğraşlar sonucu genç kadına ulaştı. Sergiden bir buçuk yıl sonra başlayan ilişkileri evlilikle taçlandı.