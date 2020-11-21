  • BIST
    1323.95
  • Dolar
    7,6223
  • Euro
    9,0586
  • Altın
    458,8510
İstanbul
8 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Makbule Sarı cinayetinde yeni gelişme! 1 çuval fındık için öldürmüşler
TSK eğitmişti... İlk mezunlarını verdi
Rus halkını ayaklandıran fotoğraf!
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: Kongrelerimizi erteliyoruz
Türkiye'den yeni Navtex ilanı
Almanya'dan dikkat çeken Türkiye itirafı
"Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek"
27 yıl sonra ilk ezan sesi duyuldu...
Bakan Koca, 7 ilin sağlık müdürüyle salgının son durumunu görüştü
Başkan Erdoğan, uçan araba 'TUSİ'yi inceledi
İran Sağlık Bakan Yardımcısı istifa etti
Başkan Erdoğan ve Kral Selman telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Bakan Soylu: Diyarbakır anneleri her gün büyüyor! İki aile daha katıldı
BAE'den skandal destek! Hafter'e yeni savunma sistemi
İran, Basra Körfezi'nde 'kaçak akaryakıt taşıyan' yabancı bir gemiye el koydu
Yeni koronavirüs önlemleri devreye girdi
Safiye Soyman'ın 5 milyon mutluluğu
Ahmet Kural'dan Çağla Gizem Çelik'e tanıdık bakış! Sosyal medyada çok konuşulmuştu...
Google kullanıma soktu... SMS ölmedi yenilendi
Cansel Elçin Defne Samyeli hakkında konuştu: Enerjisi yüksek
Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Başak ve Akrep aşk enerjisinde
Bilinçsiz antibiyotik kullanmanın 5 zararı
Fadik Sevin Atasoy'a büyük övgü: Türkiye'nin Meryl Streep'i
Dilan Çiçek Deniz ekmek yapmayı öğrenecek
21 Kasım 2020 Cumartesi 17:12:00 - Güncelleme:21 Kasım 2020 Cumartesi 17:12:00

Film değil yaşama azmi

ABONE OL

Psikoloji öğrencisi Özge yolda yürürken, bir otomobilin çarptığı yayanın fırlayarak, kendisine çarpması sonucu düşüp, beyin kanaması geçirdi. 15 kez beyin ameliyatı oldu. Hafızasını kaybetti, aylarca konuşamadı. Her şeye rağmen okulunu bitirdi. Şimdi hastalara moral veriyor.

İstanbul'da 23 Mart 2014 tarihinde, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencisi olan Muğlalı Özge Karakuş, bir otomobilin çarptığı yayanın fırlayarak, kendisine çarpması sonucu düşüp, başını kaldırıma vurdu. Ağır yaralandı, 17 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Ardından 15 kez beyin ameliyatı oldu. İki ay hiç konuşamayan uzun süre de hafızasını kaybeden Karakuş, konuşmaya başladığında tekrar okula gitmek istediğini söyledi.

KARANLIĞI GÖREN AYDINLIĞIN DEĞERİNİ ANLAR

Doktorların yaşaması için yüzde 5 ihtimali olduğunu, yaşasa bile felçli kalabileceğini belirttiği Özge Karakuş, azmiyle hayata tutundu. "Karanlığı gören aydınlığın değerini daha iyi anlıyor" diyen Karakuş, derslerinde son derece başarılı oldu. Sınıfta öğretmenlerinin seslerini kaydedip sonrasında dinleyerek eğitimini tamamlayan genç kız, şimdi memleketi Muğla'da bir hastanede psikolog olarak hizmet veriyor ve hastalarına inanılırsa başarılabileceğini anlatıyor.

EMPATİ KURABİLMEK ÖNEMLİ

25 yaşındaki Özge Karakuş, kendi yaşadıklarını hastalarına örnek gösterip, 'İnanılırsa başarılabileceğini' anlatıyor. Karakuş, “Hayatımda önemli bir yeri olan ve felçli iken tedavi gördüğüm hastanede işe başladım ve bugün burada tedavi gören hastaları ziyaret edip, moral veriyorum. Onlara kendimi anlatıp, 'Teyze, bana bir şey olmadıysa sana hiçbir şey olmaz' diyerek, moral vermeye çalışıyorum. Empati kurabilmek kolay değil” diyor.

Madonna'dan sonra Lady Gaga'da onu tercih etti

Madonna'dan sonra Lady Gaga'da onu tercih etti
Birkan Nushoğlu'dan geri dön çağrısı

Birkan Nushoğlu'dan geri dön çağrısı
Tuğba Özerk'ten samimi itiraf

Tuğba Özerk'ten samimi itiraf
Müzikteki rekabetlerini tarzlarına taşıdılar!

Müzikteki rekabetlerini tarzlarına taşıdılar!
Ata Demirer'in minik orman mutluluğu...

Ata Demirer'in minik orman mutluluğu...
Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti aşka geldi! Olmak istediği yer Neslihan'ın yanı

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti aşka geldi! Olmak istediği yer Neslihan'ın yanı
Tuba Ünsal'ın yeni evindeki dikkat çeken detay görenleri hayrete düşürdü

Tuba Ünsal'ın yeni evindeki dikkat çeken detay görenleri hayrete düşürdü
Bedük'ten galaksiler arası konser geliyor

Bedük'ten galaksiler arası konser geliyor
Koronavirüs önlemlerini sıkı tutuyor

Koronavirüs önlemlerini sıkı tutuyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER