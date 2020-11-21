Film değil yaşama azmi

İstanbul'da 23 Mart 2014 tarihinde, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencisi olan Muğlalı Özge Karakuş, bir otomobilin çarptığı yayanın fırlayarak, kendisine çarpması sonucu düşüp, başını kaldırıma vurdu. Ağır yaralandı, 17 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Ardından 15 kez beyin ameliyatı oldu. İki ay hiç konuşamayan uzun süre de hafızasını kaybeden Karakuş, konuşmaya başladığında tekrar okula gitmek istediğini söyledi.



KARANLIĞI GÖREN AYDINLIĞIN DEĞERİNİ ANLAR

Doktorların yaşaması için yüzde 5 ihtimali olduğunu, yaşasa bile felçli kalabileceğini belirttiği Özge Karakuş, azmiyle hayata tutundu. "Karanlığı gören aydınlığın değerini daha iyi anlıyor" diyen Karakuş, derslerinde son derece başarılı oldu. Sınıfta öğretmenlerinin seslerini kaydedip sonrasında dinleyerek eğitimini tamamlayan genç kız, şimdi memleketi Muğla'da bir hastanede psikolog olarak hizmet veriyor ve hastalarına inanılırsa başarılabileceğini anlatıyor.



EMPATİ KURABİLMEK ÖNEMLİ



25 yaşındaki Özge Karakuş, kendi yaşadıklarını hastalarına örnek gösterip, 'İnanılırsa başarılabileceğini' anlatıyor. Karakuş, “Hayatımda önemli bir yeri olan ve felçli iken tedavi gördüğüm hastanede işe başladım ve bugün burada tedavi gören hastaları ziyaret edip, moral veriyorum. Onlara kendimi anlatıp, 'Teyze, bana bir şey olmadıysa sana hiçbir şey olmaz' diyerek, moral vermeye çalışıyorum. Empati kurabilmek kolay değil” diyor.

