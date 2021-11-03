Film çektiğini düşünerek kendini dövdürtüyor... Dayak yiye yiye karnını doyuruyor

ADINA 'STRES KOÇU' DEMİŞ

Korumalık ve bodyguardlık yaparken Kemal Sunal'ın bir filmindeki "Mazlum'u getirin bana" repliğinden esinlenerek "stres koçu" olmaya karar veren Hasan Rıza Günay, kadın erkek müşteri ayırmaksızın dayak yiyerek geçimini sağlıyor. Evde, ofiste, çağrıldığı her yerde dayak yiyen Günay'a isteyen müşterisi pasta, yumurta, su balonu da atabiliyor. Günay, dayak yediği sırada kendisini film setinde gibi hissettiğini dile getiriyor.



STAJYER YETİŞTİREBİLİR

Hasan Rıza Günay dayak yemeden önce müşterilerinin içinin rahat etmesi için bu işi kendi isteğiyle yaptığına dair belge imzalatıyor. "Günde en fazla gidebileceğim müşteri 2-4'tür. Benim çalışma şeklim insanların evlerinde, ofislerinde ya da spor salonlarında aktivite uygulama" diyen Günay mesleğini yapmak isteyenlere eğitim verebileceğini söylüyor. Günay "Ben zaten en fazla 3-5 yıl daha dayak yiyebilirim" diyor.

