Fikriye'nin vücudunda sigara söndürmüş

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06 Eylül 2020 Pazar 07:44:00 - Güncelleme:06 Eylül 2020 Pazar 07:48:00

Eşini tüfekle öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı!

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Kıskançlık tartışmasında kocasını öldüren iki çocuk annesi Fikriye Özbek ifadesinde daha önce birçok kez şiddete ve eziyete maruz kaldığını anlattı.

Adana’da kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada kocasını öldüren 28 yaşındaki iki çocuk annesi Fikriye Özbek’in ifadesi ortaya çıktı. Alkol ve madde bağımlısı olan eşinin, kendisine sürekli şiddet uyguladığını anlatan Özbek, 3 yıl önce kavga ederken eşi Hakan Özbek’in (33), önce dövdüğünü, ardından da içtiği sigarayı omzunda söndürdüğünü anlattı. Genç kadın, cinayetten 15 gün önce eşinin, kendisini bir sandalyeye bağlayıp, kızgın yağla yüzünü yakmak istediğini söyledi.

‘ELİM TETİKTE DEĞİLDİ’

Özbek cinayet anını şöyle anlattı: “Eşim, gözü dönmüş bir şekilde hakaret edip, tüfeğin namlusuna bir kez vurdu. Üçüncü vuruşunda tüfek patladı, ancak elim tetikte değildi.”

YARDIM İSTEMİŞ

Fikriye Özbek’in, eşinden gördüğü şiddet nedeniyle ‘Alo 183 Sosyal Destek Hattı’nı arayıp yardım istediği ortaya çıktı.

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