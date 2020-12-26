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26 Aralık 2020 Cumartesi 22:08:00 - Güncelleme:27 Aralık 2020 Pazar 18:18:00

Fıkralara konu olacak apartman

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Samsun İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi Hisar Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın altından sokak geçmesi, görenleri şaşkına çeviriyor.

Yıllar önce belediyenin planladığı sokak üzerine iki bina yapıldı. Yıllardır çıkmaz sokak olarak kullanılan yol, bundan 8 yıl önce bir binanın yıkılması ve diğer binanın da altının açılması sonucunda yayaların kullanımına sunuldu. Sokak üzerinde evleri bulunan vatandaşlar ise sokakların açılmasıyla birlikte evlerine daha kestirmeden gidebilme fırsatı buldu. İlk kez apartmanın altından geçen vatandaşların dikkatini çeken sokakta oturan bazı vatandaşlar, verilen hizmet karşısında yetkililere teşekkür etti.

YOLDAN GEÇENLER MEMNUN, APARTMAN SAKİNLERİ ŞİKAYETÇİ

Yol geçen sokağın üstündeki ilk katta oturan apartman sakini, “Biz buradan memnun değiliz. Sokak tam benim evimin altından geçiyor. Çok soğuk oluyor. Doğal gaz ile ısınmaya çalışıyoruz. Doğal gaz faturası çok geliyor. Buraya bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Buranın esintisi hiç durmuyor. Cereyan olduğu gibi evimde. En çok mağdur olan benim. Sokağın üstünde evi olan benim. Burayı kullananlar mutlu ama biz mutlu değiliz” dedi.

“HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR, GÖREN ÖZELLİKLE DURUP BAKIYOR”

Sokağı olumlu bulan yan apartmandaki bina sahipleri ise, “Sokağın geçtiği yerde, apartmanın altında bir bina vardı. Orası yıkılınca sokak açılmış oldu. Burası, gerçekten de birçok vatandaşın dikkatini çekiyor. Her geçen özellikle durup bakıyor. Bu şekilde bir yol olması görenleri şaşırtıyor” diye konuştular. Apartmanın altından sokak geçmesinin kendileri için yararlı olduğunu ifade eden mahalle sakini Nusret Akyol, “Yolun açılması bizim açımızdan iyi oldu. Hem yukarı hem de aşağıya kestirmeden gidebiliyoruz. Cadde olması mahalle sakinleri için iyi oldu. Yol açılmadan önce gideceğimiz mesafe uzuyordu. Evden camiye gidiyorum. Apartmanın altından sokak açılmadan önce binanın etrafını dolaşmak zorunda kalıyorduk. Artık direkt binanın altından camiye gidebiliyoruz. Böyle bir sokak daha önce görmedim. Burada yaşadığımız için varlığını biliyoruz. Misafirlerimiz de ilk kez gördüğünde şaşırıyorlar. Apartmanın altından yol açılığını gören vatandaşlar da onlar için iyi olduğunu ve dolaşmak zorunda kalmadıklarını söylüyorlar” şeklinde konuştu.

Etiketler : Samsun apartman sokak
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