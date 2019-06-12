  • Bist 100
    92.605
  • Dolar
    5,8305
  • Euro
    6,6018
  • Altın
    250,7312
İstanbul
23 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD'den Polonya'ya ilave bin asker ABD'den Polonya'ya ilave bin asker
Atletico Madrid yetkilileri, Eljif Elmas transferine son noktayı koymak için İstanbul'a geliyor Atletico Madrid yetkilileri, Eljif Elmas transferine son noktayı koymak için İstanbul'a geliyor
Galatasaray'ın gündemindeki Ever Banega'nın menajeri İstanbul'a geldi Galatasaray'ın gündemindeki Ever Banega'nın menajeri İstanbul'a geldi
Tunus, Cezayir ve Mısır'dan kritik Libya açıklaması Tunus, Cezayir ve Mısır'dan kritik Libya açıklaması
Beşiktaş, Emre Mor için girişimlerini hızlandırdı! Genç oyuncu İstanbul'a davet edilecek Beşiktaş, Emre Mor için girişimlerini hızlandırdı! Genç oyuncu İstanbul'a davet edilecek
Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde motosiklet kazası: 1 ölü Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde motosiklet kazası: 1 ölü
Suriye sınırına askeri araç takviyesi Suriye sınırına askeri araç takviyesi
Beşiktaş, Lens'in yerine Diabate'yi düşünüyor Beşiktaş, Lens'in yerine Diabate'yi düşünüyor
Mutfak tüpü gaz sıkışması sonucu bomba gibi patladı Mutfak tüpü gaz sıkışması sonucu bomba gibi patladı
Japonya'da araç öğrencilerin arasına daldı Japonya'da araç öğrencilerin arasına daldı
Ünlü iş adamı mal varlığını bakıcısına bırakmıştı... Tek şartı belli oldu Ünlü iş adamı mal varlığını bakıcısına bırakmıştı... Tek şartı belli oldu
Fenerbahçe, Santos forması giyen Eduardo Sasha için kulübüne 1 milyon euro teklif etti Fenerbahçe, Santos forması giyen Eduardo Sasha için kulübüne 1 milyon euro teklif etti
Baykal canlı yayında sağlık durumunu anlattı Baykal canlı yayında sağlık durumunu anlattı
Galatasaray'ın Trezeguet transferi zora girdi Galatasaray'ın Trezeguet transferi zora girdi
Beşiktaş yeni golcüsünü Hollanda'da buldu: Peniel Mlapa Beşiktaş yeni golcüsünü Hollanda'da buldu: Peniel Mlapa
ABD'nin tehditleri dünyayı bıktırdı: ABD'ye karşı bir araya geliyorlar ABD'nin tehditleri dünyayı bıktırdı: ABD'ye karşı bir araya geliyorlar
Baykal canlı yayında sağlık durumunu anlattı Baykal canlı yayında sağlık durumunu anlattı
İşgalci İsrail'den Gazze'ye kapsamlı deniz ablukası İşgalci İsrail'den Gazze'ye kapsamlı deniz ablukası
Arsal'da binlerce Suriyeli evsiz kaldı Arsal'da binlerce Suriyeli evsiz kaldı
Darbeci Sisi'ye suikast girişimi davasında 32 sanığa müebbet Darbeci Sisi'ye suikast girişimi davasında 32 sanığa müebbet
Sudan'da darbe girişiminin bastırıldığı iddiası Sudan'da darbe girişiminin bastırıldığı iddiası
Cezayir'de eski Başbakan ve Bakan tutuklandı Cezayir'de eski Başbakan ve Bakan tutuklandı
Almanya'da 4 polis tutuklandı Almanya'da 4 polis tutuklandı
Demokratlardan Trump'ın Suudi Arabistan'a silah satışını engelleme tasarıları Demokratlardan Trump'ın Suudi Arabistan'a silah satışını engelleme tasarıları

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Haziran 2019 20:10 | Çarşamba

Terör örgütü FETÖ'nün "VIP dinleme" davasına devam ediliyor

Siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla, aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski Emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de bulunduğu 210 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetleri çerçevesinde siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla, aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de bulunduğu 30'u tutuklu 210 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden savunmasını yapan dönemin İstihbarat Şube Müdürlüğü Yolsuzluk Suçları Bürosu'nda görevli tutuklu sanık eski komiser yardımcısı Seyit Gölcük, örgütün iletişim aracı olarak kullandığı "ByLock" programını kullandığını itiraf etti.

Programı kod adı Gökhan, gerçek adının ise Yusuf olduğunu sonradan öğrendiğini belirttiği kişinin tavsiyesiyle yüklediğini söyleyen Gölcük,  ByLock'u dini sohbet, bir araya gelme ve görüşme amaçlarıyla kullandığını iddia etti.

Bu programı "asla" terör faaliyeti kapsamında veya FETÖ'nün gizli emellerine hizmet etmek amacıyla kullanmadığını öne süren Gölcük, örgüt içinde programın nasıl genele yayıldığıyla ilgili şunları söyledi:

"Kullandığım dönemde bu programı (ByLock) kullanmanın suç olduğunu öngöremedim. 17-25 Aralık sonrası hükümetin cemaat üyelerini işten atacağına dair bir korku hasıl olmuştu. Telefon ve WhatsApp'ın takip edildiği, ByLock kullanılırsa güvenli olacağı, buradan iletişim kurulursa işten atılamayacakları ve tespit edilemeyecekleri, böylelikle daha güvenli bir iletişim kurulacağı şeklinde bir telkin vardı."

ByLock'un terör ve suç amaçlı kullanıldığını sonradan öğrendiğini iddia eden ve pişman olduğunu söyleyen Gölcük, "Ben bu programı kullanmanın terör suçu olacağını nereden bilebilirdim? Pişmanım fakat bu pişmanlık bir suçlunun suç işleme pişmanlığı değil, sonradan anlaşılan, suçlularla aynı programı kullanıp, onlarla aynı kefeye konulmanın pişmanlığı." şeklinde konuştu.

Örgütün halen üyelerine bu programın kabul edilmemesi yönünde talimat verdiğini ileri süren Gölcük, programı kullandığını kabul edenlerin "kesinlikle" daha sonra suçlu olacağı, inkar edenlerin ise "eninde sonunda" beraat edeceğine yönelik bir algı yayıldığını, konumu ne olursa olsun tüm örgüt üyeleri tarafından da bunun kabul gördüğünü söyledi.

Duruşmaya, Gölcük'ün savunmasıyla yarın devam edilecek.

(AA)

ABD'nin tehditleri bütün dünyayı bıktırdı! Devreye onlar girecek!
Baykal canlı yayında sağlık durumunu anlattı
Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
CHP adayının yalan rüzgarı
Beşiktaş'tan son dakika bombası! Yıldız oyuncu İstanbul'a davet edilecek
Adana'da korku dolu anlar! Faciadan dönüldü...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! O illere kuvvetli yağış uyarısı...
Galatasaray'da hareketli saatler! Menajeri sessiz sedasız İstanbul'a geldi
Günün kahramanı! Kediyi suni teneffüsle kurtardı!
''ABD bunu dediği için vazgeçmeyeceğiz''
Emekli maaşına asgari ücret ayarı
Son kurbanının da cesedi bulundu: Böyle vahşet görmedim
Başkan Erdoğan'dan yeni askerlik sistemi açıklaması: Devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz
Fatih Portakal: İmamoğlu'nun hakaret görüntülerini izledim
Bu kez ismini zikretmedi! Kemal Kılıçdaroğlu "Kağıttepe’de" oy istedi
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye F-35 ve S-400 mesajı
İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
Cumhurbaşkanlığı'ndan terörle mücadele mesajı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Göçmen konusu 6 ay içinde çözülecek
F-35 ortağı iki ülke, ABD’yi tehdit etti
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ