FETÖ'den havalimanında suikast planı

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yargılandığı sırada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyerek itirafçı olan sanık E.E, ifadesinde, örgütsel yapılanmaya ilişkin bilgiler vererek, 15 Temmuz darbe gecesine dair dikkati çekici beyanlarda bulundu.



HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ



Kanlı kalkışma gecesi örgüte ait bir evde bulunduğunu belirten öğretmen sanık E.E, buraya daha sonra sözde FETÖ’nün İstanbul emniyet birimi il imamlarından A.A’nın geldiğini söyledi. Sanık E.E, “İlerleyen saatlerde bana bir mesaj gösterdi, atmadı ama kendi telefonundan gösterdi. Mesajda, 'Cumhurbaşkanı, Atatürk Havalimanı'na gelecek, kaç kişi harcarsanız harcayın ama oradan çıkmasın' yazıyordu. Yani suikast... Yukarıdan ona böyle bir şey geldi. Mesaj Tango programı üzerinden geldi” ifadelerini kullandı.



İFADELERİ ÇÜRÜTECEK



E.E, “Cumhurbaşkanına suikast, FETÖ'nün 'Darbeyi biz yapmadık' ifadesini çürütecek derecede önemli bir şey” itirafında bulundu.



ABD'DE YENİ OKUL BAŞVURUSUNA RET



ABD'nin Teksas Eyaleti Eğitim Kurulu, FETÖ'nün Teksas'taki en büyük okul ağlarından Harmony Public Schools'da üst düzey yöneticilik yapan Soner Tarım'ın yeni okul başvurusunu oybirliğiyle reddetti. FETÖ'nün ABD yapılanmasını araştıran gazeteci Mark Hall, daha önce Harmony Public School ağında üst düzey görev yapan Tarım'ın, buradan ayrılarak Teksas'ın Austin ve Houston şehirlerinde Royal Public Schools adı altında yeni bir okul yapılanması kurmaya çalıştığını söyledi. İlk planlara göre 8 okulun açılması beklendiğini fakat bu sayının daha sonra 4'e düşürüldüğünü belirten Hall, okul başvurusunun Teksas Eyaleti Eğitim Kurulu tarafından verilen ret kararı sayesinde tamamen iptal olduğunu ifade etti.