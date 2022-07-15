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15 Temmuz 2022 Cuma 00:26:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2022 Cuma 00:26:00

FETÖ hain planlarını kripto uygulamalar üzerinden gerçekleştirdi

Kaynak: AA

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FETÖ, 40 yıllık hain planlarını hayata geçirirken en çok gizliliğe önem verdi. Bunun için farklı iletişim yöntemleri belirlediler. Örgüt içinde kripto haberleşme uygulaması ByLock ve Eagle kullanıldı. İşte FETÖ'nün haberleşme yöntemleri...

Ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık aramalar FETÖ'nün en gizli iletişim yöntemiydi. Örgütün kripto asker üyeleri, bu yöntemle yıllarca sözde sivil yöneticileriyle iletişim kurdu.

Ancak FETÖ'nün tüm gizli planları gibi ankesör taktiği de titiz çalışmalar sonunda deşifre edildi.

FETÖ'NÜN İLETİŞİMİ DEŞİFRE EDİLDİ

Ankesörlü telefon soruşturmasında 9 farklı kritere bakılıyor. 4'ü olmazsa olmaz kabul ediliyor. Diğerleri ise delilleri destekliyor.

İlk kriter aranma sayısı. 5 ve daha fazla arananların görüşmeleri incelemeye alınıyor. Periyodik olarak 15 günlük zaman aralığında düzenli arananlar da şüpheli gruba giriyor.

Ayrıca aranmaları farklı ankesörlerden yapılmış şüpheliler de soruşturma kapsamına alınıyor.

FETÖ'NÜN 'SIFIR SANİYE' YÖNTEMİ

Örgütün iletişim yöntemlerinden biri de "sıfır saniye aramalar", yani cevapsız çağrılar.

Sözde sivil yöneticiler kripto örgüt üyelerini ankesörlü ya da büfe telefonlarından arayıp hemen kapatıyordu. Arayan numarayı tanıyan üyeler de o hafta örgütsel bir faaliyet olacağını anlıyordu.

KARANLIK ÖRGÜTÜN GİZLİ İLETİŞİMİ

Örgütün haberleşme yöntemi bununla sınırlı değildi. Akıllı telefonlar için mobil uygulama da geliştirdiler.

Bu uygulama, Fetullahçı Terör Örgütü'nün şifreli haberleşme ağı "ByLock".

Örgüt ByLock'u, Kasım 2014 itibarıyla HSYK seçimlerinden önce kullanmaya başladı.

Sadece karşılıklı eklenen kişilerin iletişim kurabildiği program, üç gün içinde mesajları kendi kendine siliyordu.

MİT'in hassas çalışmasıyla deşifre edildi. Mayıs 2016'da milyonlarca yazışma ve e-posta ile bu yazışmaları yapanların bilgilerine ulaşıldı.

MİT, ÖRGÜTÜN HABERLEŞME AĞI EAGLE'IN ŞİFRESİNİ KIRDI

FETÖ bu uygulamanın MİT tarafından fark edilmesiyle yeni bir iletişim kanalı kullanmaya başladı. O sistem, daha fazla kripto ve şifre uygulanan Eagle programıydı.

MİT o programın da peşine düştü. Gözaltındaki örgüt üyelerinin itiraflarından yararlanan MİT, Eagle'ın şifresini çözdü.

Ardından "Eagle temizliği" için düğmeye basıldı, operasyonlar ile bu yöntem de tamamen deşifre edildi.

Etiketler : FETÖ MİT ankesörlü telefon 15 temmuz darbe girişimi
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