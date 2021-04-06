Fethiye koylarında 3 sualtı tarih parkı

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının hazırladığı "Fethiye Sualtı Tarih Parkı" projesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan 1 milyon lira destek almaya hak kazandı. Fethiye'nin değerleri Kayaköy, Likya Lahitleri ve Amintas Kaya Mezarları su altında canlandırılacak. Proje kapsamında Fethiye koylarında 3 ayrı noktada tematik sualtı tarih parkı oluşturulacak.

