Festivalde 20 bin balık ekmek dağıtıldı

Festivalde 20 bin balık ekmek dağıtıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Karaduvar Balık Festivali'nin son gününde, vatandaşlara 20 bin balık ekmek ikram edildi. Çeşitli müzik gruplarının sahne aldığı festivalde, çocuklar da oyun alanlarında eğlendi, vatandaşlar sahil kenarında vakit geçirdi.

