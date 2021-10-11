11 Ekim 2021 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:11 Ekim 2021 Pazartesi 11:30:00
Festivalde 20 bin balık ekmek dağıtıldı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Karaduvar Balık Festivali'nin son gününde, vatandaşlara 20 bin balık ekmek ikram edildi.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Karaduvar Balık Festivali'nin son gününde, vatandaşlara 20 bin balık ekmek ikram edildi. Çeşitli müzik gruplarının sahne aldığı festivalde, çocuklar da oyun alanlarında eğlendi, vatandaşlar sahil kenarında vakit geçirdi.