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04 Eylül 2021 Cumartesi 18:30:00 - Güncelleme:04 Eylül 2021 Cumartesi 18:30:00

Festival için gelenler köyde misafir ediliyor

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Bisiklet yarışıyla başlayan ve çeşitli etkinliklerle devam eden "Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali"ne için katılmak için farklı illerden 300'ü aşkın doğasever, fotoğrafçı, sporcu ve dağcı Hakkari Çukurca'ya geldi.

Bisiklet yarışıyla başlayan ve çeşitli etkinliklerle devam eden "Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali"ne için katılmak için farklı illerden 300'ü aşkın doğasever, fotoğrafçı, sporcu ve dağcı Hakkari Çukurca'ya geldi.

Festivalin heyecan oluşturduğu ilçede halk, dışarıdan gelen birçok kişiyi evlerinde ağırlıyor. Kent sakinleri, kültürel kaynaşmanın sağlandığı etkinlikte insanlara evlerini açarak onlarla sofralarını paylaşıyor.

Etiketler : festival misafir hakkari çukurca
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