Festival için gelenler köyde misafir ediliyor

Festival için gelenler köyde misafir ediliyor

Bisiklet yarışıyla başlayan ve çeşitli etkinliklerle devam eden "Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali"ne için katılmak için farklı illerden 300'ü aşkın doğasever, fotoğrafçı, sporcu ve dağcı Hakkari Çukurca'ya geldi.



Festivalin heyecan oluşturduğu ilçede halk, dışarıdan gelen birçok kişiyi evlerinde ağırlıyor. Kent sakinleri, kültürel kaynaşmanın sağlandığı etkinlikte insanlara evlerini açarak onlarla sofralarını paylaşıyor.