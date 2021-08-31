Birçok tiyatro ve film projesinde rol almış olan ünlü isim Ferhan Şensoy hayatını kaybetti.

70 yaşındaki Şensoy bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyordu. 2 Temmuz'da iç kanama nedeniyle hastaneye yatırılan Şensoy'un saat 02.30 sıralarında hayatını kaybettiği belirtildi.

DENİZ BAYKAL'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Deniz Baykal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Baykal, "Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik çok üzgünüz..." ifadelerini kullandı.

Ferhan Şensoy'un kurduğu "Ortaoyuncular"dan yapılan açıklamada, "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy'u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun... " denildi.