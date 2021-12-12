12 Aralık 2021 Pazar 15:30:00 - Güncelleme:12 Aralık 2021 Pazar 15:30:00
Felçli tilki yürüteçle hayata tutundu
Van'da trafik kazası sonucu arka bacakları felç olan tilki, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi'nce geliştirilen yürüteçle hayata tutundu.
Van'da trafik kazası sonucu arka bacakları felç olan tilki, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi'nce geliştirilen yürüteçle hayata tutundu. Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, son zamanlarda trafik kazalarına bağlı olarak yaban hayvanlarının ciddi zarar gördüğünü belirtti.