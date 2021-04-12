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12 Nisan 2021 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:12 Nisan 2021 Pazartesi 18:00:00

Felçli nineye kuzulu bakım

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Muğla'da yaşayan üniversite öğrencisi Feride Nur Akça, yatağa bağımlı ninesi ile ona can yoldaşı olması için eve aldığı kuzuya şefkatle bakıyor.

Muğla'da yaşayan üniversite öğrencisi Feride Nur Akça, yatağa bağımlı ninesi ile ona can yoldaşı olması için eve aldığı kuzuya şefkatle bakıyor. 83 yaşındaki Seviye Yılmaz, dört yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonucu yatağa bağımlı hale geldi. Hayvanları çok seven ninesinin, zamanla çok sıkılmaya başladığını gören Feride Nur, doğumdan hemen sonra annesi ölen kuzuyu da eve alarak ona da bakmaya başladı. Şimdi kuzu sayesinde Seviye Nine'nin keyfi yerinde.

Feride Nur Akça, bakımıyla severek ilgilendiği ninesinin mutluluğu için hep bir şeyler yapmak istediğini söyledi. Sürekli yatakta olduğu için ninesinin çok sıkıldığını görünce en az onun kadar üzüldüğünü aktaran Akça, anneannesinin hayvan sevgisi aklına geldiğini dile getirdi. Akça, ninesinin rahatsızlığından önce kuzularla hep dağlarda dolaştığını belirterek, şöyle konuştu: "Zaman zaman ailemin de desteğiyle onu dışarı çıkartıp hayvanları gösteriyordum ama bunun yeterli olmadığını gördüm. Anneannem gün geçtikçe daha kötü oldu. Eskiyi özlüyor. Pakize'yi eve aldık, ona süt verdik. Bazen ninemin baş acunda, ayak ucunda uyuyor. Anneannem de onu çok seviyor. Pakize ninemin yol arkadaşı oldu. Ben gidince kuzu bazen meliyor. Ninem kuzuya 'Pakize ben buradayım korkma' diyor. Bazen kuzuyu dışarıya çıkardığımızda ninem 'Kuzu nereye gitti?' diye soruyor. Gözünün önünden ayırmak istemiyor. Ninem yattığı yerden 'Pakize' diye sesleniyor. Ninem de kuzuya çok alıştı. Her ikisi de benim kuzum oldu. Çok seviyorum onları." Pakize'yi dışarıdaki kuzuların yanına bıraktıklarında hemen içeriye girmek istediğini anlatan Akça, geceleri kalkıp hem ninesiyle hem de Pakize ile ilgilendiğini kaydetti. Ninesinin mutluluğunun her şeye değer olduğunu vurgulayan Akça, "Salgın sürecinde hem Pakize'ye bakmış olduk hem de anneannem eski günlerini yad etti." dedi.

Etiketler : muğla felç kuzu feride nur akça
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