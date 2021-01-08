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08 Ocak 2021 Cuma 20:10:00 - Güncelleme:09 Ocak 2021 Cumartesi 13:12:00

Felçli köpeğine çocuğu gibi bakıyor

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Antalya Kumluca'da seracılık yapan Sabri Demiröz'ün felç olan 'Haydut' adlı pitbull cinsi köpeğinin rahatsızlığına, çare bulunamadı.

3 yıldır köpeğine bir çocuk gibi bakan Sabri Demiröz, "Ayaklarının aksamaya başladığını fark ettiğimde veterinerlere götürdüm. Vitamin ve ilaç takviyesi yapıldı, fizik tedavi uygulandı işe yaramadı. Ona evladım gibi bakıyorum" dedi. Sabri Demiröz, "Bu köpeği 15 günlükken Adana'dan almıştım. 2007 yılından beri bizimle beraber yaşıyor. Seranın içine her zaman bizimle beraber girip çıkıyor. Bizimle oynaşıyordu. Bundan 3 yıl önce ayaklarının aksamaya başladığını fark ettim. Ondan sonra veterinerlere götürdüm. Vitamin ve ilaç takviyesi yapıldı. Netice alamadık. En son veterinere götürdüğümüzde fizik tedavisi uyguladık. 1 ay kadar fizik tedavi uyguladık. Yine de netice alamadık. Hiç ayağa kalkamaz hale geldi. Biz de bu şekilde bakmaya devam ediyoruz. Ben köpeğim ölünceye kadar bu şekilde bakmaya devam edeceğim" dedi.

Etiketler : pitbull Sabri Demiröz yaşam
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