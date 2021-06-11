Felçli köpeğine bebek gibi bakıyor

'Yaşar' adını verdiği yavru köpeğe çocuğu gibi bakan Küçük, "Sürekli hareket yaptırmaya çalışıyorum. Çaba sarf ediyor ama henüz kendi başına yapamıyor. Ben yaptırmak zorundayım. Belli saatlerde yürütüyorum, yorulsun hareket etsin diye ayakta tutuyorum. 5 aydan beri bununla bir bebek gibi uğraşıyorum. İnşallah ayağa kalkarsa çok büyük bir mucize olacak. İzmir'de özel bir veteriner kliniğine gönderdik. Yapılan tedavide beyninde tümör olduğu görüldü. Ağzı ve dili yok. Hayvan sevgisi bir başkadır. Sadece insanın gözünün içine bakıyor onu anlayabiliyorsan anlarsın" dedi.

