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11 Haziran 2021 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:11 Haziran 2021 Cuma 15:30:00

Felçli köpeğine bebek gibi bakıyor

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Aydın'da 80 köpeğe bakan Tenzule Küçük'ün (70), 5 ay önce köpeklerinden birinin dünyaya getirdiği 6 yavrudan 5'i annelerini emerken ezilerek öldü. Sağ kalan tek yavru ise beyin kanaması geçirip, felç oldu. Yürüyemeyen köpeğin, mamasını kaşıkla yedirip suyunu içiren Küçük, bir hayvanseverin desteğiyle ABD'den yürüteç de getirtti.

'Yaşar' adını verdiği yavru köpeğe çocuğu gibi bakan Küçük, "Sürekli hareket yaptırmaya çalışıyorum. Çaba sarf ediyor ama henüz kendi başına yapamıyor. Ben yaptırmak zorundayım. Belli saatlerde yürütüyorum, yorulsun hareket etsin diye ayakta tutuyorum. 5 aydan beri bununla bir bebek gibi uğraşıyorum. İnşallah ayağa kalkarsa çok büyük bir mucize olacak. İzmir'de özel bir veteriner kliniğine gönderdik. Yapılan tedavide beyninde tümör olduğu görüldü. Ağzı ve dili yok. Hayvan sevgisi bir başkadır. Sadece insanın gözünün içine bakıyor onu anlayabiliyorsan anlarsın" dedi.

Etiketler : Felçli köpek Hayvan sevgisi Tenzule Küçük
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