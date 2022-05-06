Fedakar anneye can feda!

OĞLUNUN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Oğlu henüz 9 günlük bir bebekken eşinden ayrılan Leyla Türkmen Türkiye'nin farklı illerinde sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra emekli oldu. İzmir'de yaşayan 68 yaşındaki Leyla Türkmen, 24 yıl önce diyabet hastası olduğunu öğrendi, 4 yıl önce kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu, böbrek nakli olması gerektiği söylendi. Türkmen, oğlu Koray Yılmaz'ın (43) böbreğini verme teklifini kabul etmedi.

MUAYENE OLACAĞINI SANIYORDU

Oğlu Koray Yılmaz, bir sürpriz hazırladı. Yılmaz, bir süre önce Antalya'ya "ucuz ikinci el araç var onu alacağım" diyerek gitti ve annesinden gizli Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tetkik yaptırdı. Dokuları uyumlu çıkınca nakil için randevu alan ve ikna ettiği annesini "Antalya'da muayene olacağız" diyerek kente getiren Koray Yılmaz'ın böbreği, operasyonla Türkmen'e nakledildi.

Koray Yılmaz, "Annemin tek şansı bendim, ikinci bir şansı yoktu. Bundan sonraki Anneler Günü'nü sağlıkla kutlayacağız. Canımdan, kanımdan bir hediye oldu" dedi.

EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ



Sevinç gözyaşı döken anne Leyla Türkmen, oğluna sıkıca sarılarak hayatının "En güzel Anneler Günü" hediyesini aldığını söyledi.