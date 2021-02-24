24 Şubat 2021 Çarşamba 09:10:00 - Güncelleme:24 Şubat 2021 Çarşamba 09:56:00
Fayans ustası mesleğini sanata çevirdi
DENİZLİ'de fayans ustası Gürkan Şakar, eski fayasları 3 boyutlu sanat eserine dönüştürüyor.
DENİZLİ'de fayans ustası Gürkan Şakar, eski fayasları 3 boyutlu sanat eserine dönüştürüyor. Şakar, "Pandemide boş zamanımda atık fayansları, sanata dönüştürdüm. Zeminin üzerinde yürürken 'çukur varmış' gibi geliyor. Bu şekilde keyifle daha sanatsal ve yaratıcı fayans döşemeleri yapıyorum" dedi.