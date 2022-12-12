Fatma Nine kalpleri de ısıttı! Mehmetçiğe 17 çift çorap

MALZEMELERİ KENDİ TEMİN ETTİ



Ordu'nun Korgan ilçesi yaşayan Fatma Bayrak, yaklaşan kış nedeniyle Mehmetçik için çorap örmeye başladı. Yaptığı çorapların malzemelerini kendi imkanlarıyla temin eden ve örerek tamamlayan Bayrak, el emeği ürünlerini Korgan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti.

'KIYMETLİ ELLERİNDEN ÖPERİZ'

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordu Korgan'da yaşayan 75 yaşındaki Fatma teyzemizin örmüş olduğu çoraplar, İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahramanlarımıza ulaştırıldı. Kıymetli ellerinden öperiz" açıklaması yaptı.

Fatma Nine'nin ördüğü çorapları teslim alan ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, emaneti tek tek askerlere dağıttı.