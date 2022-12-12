Fatma Nine kalpleri de ısıttı! Mehmetçiğe 17 çift çorap
Ordu'da yaşayan 11 torun sahibi 75 yaşındaki Fatma Nine, kış aylarında ayakları üşümesin diye Mehmetçik için ördüğü 17 çift çorabı jandarma komutanlığına teslim etti.
MALZEMELERİ KENDİ TEMİN ETTİ
Ordu'nun Korgan ilçesi yaşayan Fatma Bayrak, yaklaşan kış nedeniyle Mehmetçik için çorap örmeye başladı. Yaptığı çorapların malzemelerini kendi imkanlarıyla temin eden ve örerek tamamlayan Bayrak, el emeği ürünlerini Korgan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti.
'KIYMETLİ ELLERİNDEN ÖPERİZ'
Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordu Korgan'da yaşayan 75 yaşındaki Fatma teyzemizin örmüş olduğu çoraplar, İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahramanlarımıza ulaştırıldı. Kıymetli ellerinden öperiz" açıklaması yaptı.
Fatma Nine'nin ördüğü çorapları teslim alan ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, emaneti tek tek askerlere dağıttı.