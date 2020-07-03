03 Temmuz 2020 Cuma 20:54:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2020 Cuma 20:54:00
Fatih'te ceza yiyen minibüsçü yolculara kızdı
İstanbul'da toplu taşıma araçlarına yapılan denetimde ayakta yolcu taşıyan minibüsçü ceza yiyince yolculara kızdı.
İstanbul’da korona virüste yeni normalleşme önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yapılan denetimde ayakta yolcu taşıyan minibüsçü ceza yiyince yolculara kızdı. Yolcuların oturmadığını iddia eden minibüsçü, minibüste yapılan sayımın ardından cezadan kaçamadı.
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