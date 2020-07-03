Fatih'te ceza yiyen minibüsçü yolculara kızdı

İstanbul’da korona virüste yeni normalleşme önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yapılan denetimde ayakta yolcu taşıyan minibüsçü ceza yiyince yolculara kızdı. Yolcuların oturmadığını iddia eden minibüsçü, minibüste yapılan sayımın ardından cezadan kaçamadı.