Fatih'te Çeçenler arasında çıkan çatışmada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay saat 10.30 sıralarında Gençtürk Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde, kargo şirketi bulunan Rus ve Gürcü uyruklu iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Otel içindeki kavgada Rus uyruklu 51 yaşındaki Khazhıyasulav I. silahla vurularak yaralandı. Saldırgan Gürcü grup ise otelden çıkarak kaçmaya başladı. Saldırganların arkasından koşan Rus grup sokak ortasında Tengizi P. (56) başından silahla vurarak ağır yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otel içinde karın boşluğundan vurulduğu öğrenilen Rus uyruklu Khazhıyasulav I. (51) Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, sokak ortasında başından vurularak ağır yaralanan Gürcistan uyruklu Tengizi P. (56) ise Çapa Tıp Fakültesi Hastane’ne kaldırıldı. Tengizi P. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu, olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görgü tanığı Mehmet Uçar, “Benim gördüğüm kapıyı açtığımda elinde susturucu takılmış silahlı bir adam birini kovalıyordu. Kafasından vurdu adamı. Vurulan kişiler vuran kişilerin babasını vurmuş orada. Kovaladılar burada vurdular. 2 kişi kaçıyordu biri vuruldu diğeri kaçtı” diye konuştu. Yaşanan kovalamaca ise güvenlik kameralarına yansıdı.