Faslı maceracı Türkiye belgeseli için yollarda

Fas'tan yola çıkarak bisiklet ve kaykayıyla 4 yılda 24 ülke gezen Osman Zolati, internetten edindiği bilgilerden sonra merak ettiği Türkiye ile ilgili belgesel çekmek için pedal çeviriyor. Türkiye'ye 1 Eylül'de gelerek gezisine İstanbul'dan başlayan, ardından Karadeniz sahilinden Doğu Anadolu'ya gelen Zolati, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine ulaştı.

