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18 Kasım 2021 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:18 Kasım 2021 Perşembe 18:00:00

Faslı maceracı Türkiye belgeseli için yollarda

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Fas'tan yola çıkarak bisiklet ve kaykayıyla 4 yılda 24 ülke gezen Osman Zolati, internetten edindiği bilgilerden sonra merak ettiği Türkiye ile ilgili belgesel çekmek için pedal çeviriyor.

Fas'tan yola çıkarak bisiklet ve kaykayıyla 4 yılda 24 ülke gezen Osman Zolati, internetten edindiği bilgilerden sonra merak ettiği Türkiye ile ilgili belgesel çekmek için pedal çeviriyor. Türkiye'ye 1 Eylül'de gelerek gezisine İstanbul'dan başlayan, ardından Karadeniz sahilinden Doğu Anadolu'ya gelen Zolati, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine ulaştı.

Etiketler : Faslı maceracı Fas Osman Zolati
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