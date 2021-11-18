Faslı maceracı Türkiye belgeseli için yollarda
Fas'tan yola çıkarak bisiklet ve kaykayıyla 4 yılda 24 ülke gezen Osman Zolati, internetten edindiği bilgilerden sonra merak ettiği Türkiye ile ilgili belgesel çekmek için pedal çeviriyor.
Fas'tan yola çıkarak bisiklet ve kaykayıyla 4 yılda 24 ülke gezen Osman Zolati, internetten edindiği bilgilerden sonra merak ettiği Türkiye ile ilgili belgesel çekmek için pedal çeviriyor. Türkiye'ye 1 Eylül'de gelerek gezisine İstanbul'dan başlayan, ardından Karadeniz sahilinden Doğu Anadolu'ya gelen Zolati, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine ulaştı.
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